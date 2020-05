Quando restare a casa è molto pericoloso. Madre con tre figli vive in una casa a rischio crollo: "Aiutatemi"

“In questo periodo tutti quanti parlano del pericolo di stare fuori casa, però c’è chi è in pericolo anche stando in casa”, così esordisce Pinuccio, l’inviato barese di Striscia la Notizia, in un servizio dedicato a una famiglia foggiana, mamma con tre figli, che dal 2003 risiede in un alloggio comunale. Il Comune nel corso degli anni ha regolarizzato l’abitazione, attivando le utenze, “ma la casa sta un poco messa male anche i vigili del fuoco hanno detto che lì non si può stare”, evidenzia il comico.

La donna ha deciso di rivolgersi direttamente al premier Giuseppe Conte, che ha risposto alla missiva annunciandole che si sarebbe presto rivolto al sindaco, “però nulla si muove”.

Io vivo in questa casa dal 2003, che già all’epoca non era abitabile. Durante questo periodo abbiamo chiesto alle istituzioni un altro alloggio d’emergenza, perché questa casa è invivibile tra muffa e umidità”, racconta la signora all’inviato di Striscia, mentre scorrono le immagini girate all’interno dell’abitazione, i cui muri sono invasi dalla muffa. La situazione è precipitata lo scorso dicembre, quando nella casa è crollato il controsoffitto. Dopo l’intervento del tecnico del comune e dei vigili del fuoco che hanno evidenziato al solaio del locale soggiorno cucina dei “fenomeni di dissesto tali da evidenziare una situazione di pericolo imminente”, si è concordato lo sgombero immediato di i locali.

“Ma io sono ancora qui perché non ho la possibilità di permettermi un fitto, non ho un lavoro, sono sola con i tre bambini, non ho possibilità di appoggiarmi da nessuno. Chiedo l’ennesimo aiuto prima che succeda la tragedia”, racconta la signora. “Le immagini parlano chiaro, c’è davvero pericolo e bisogna restituire un po’ di dignità a questa famiglia”, chiosa Pinuccio.