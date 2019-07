Tragedia sfiorata a Cerignola: cade grosso albero di pino. Metta contro i contestatori: "Quattro cretini fosforescenti"

Tragedia sfiorata a Cerignola in via Consolare, quando intorno alle 12.15 un "maledettissimo pino" è venuto giù provocando danni ad una autovettura parcheggiata lì vicino. "Per opera dello Spirito Santo, per intercessione della Madonna di Ripalta non sono stati riportati danni alle persone" spiega il sindaco, che in una diretta Facebook si scaglia contro le contestazioni di "quattro cretini fosforescenti" tuona.

Il sindaco, "vista la pericolosità della situazione", ha ordinato l'immediato abbattimento di tutti i pini pericolosi della zona: "Andate da Dalessandro e chiedetegli di farsi una passeggiata in Via Consolare, ne capirà qualcosa" aggiunge e conclude: "Avevo ragione io quando dicevo che ero terrorizzato dalla presenza di tutti questi pini".

