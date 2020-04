Coronavirus, c'è una vittima ad Orta Nova. Il sindaco Lasorsa: "Lo abbiamo appreso dai familiari"

"Nella giornata di oggi abbiamo appreso del decesso di un nostro concittadino che aveva contratto il Coronavirus qualche giorno fa".

Questo l'annuncio del sindaco di Orta Nova, Mimmo Lasorsa, che illustra in diretta facebook la situazione Covid-19 nel paese: "Gli ultimi aggiornamenti riguardano tre cittadini con tampone positivo al Coronavirus, 10 che hanno completato il provvedimento di isolamento fiduciario in casa e senza sintomatologia, 11 che hanno effettuato il tampone con esito negativo e due cittadini in isolamento fiduciario che non hanno effettuato il tampone. Su uno dei positivi, i contatti già completato la quarantena, per gli altri due positivi la Asl ha già provveduto a mettere i contatti in isolamento. Questi i dati ufficiali e non i 'sentito dire'", ribatte il sindaco.

"Ad oggi non mi è pervenuta alcuna comuinicazione del decesso di uno dei pazienti positivi al Covid-19. Abbiamo appreso la notizia solo oggi e tramite i familiari del decesso della persona colpita e contagiata.