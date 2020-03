"Ispezioni per il Coronavirus", ma è una truffa: spunta anche a Foggia il volantino 'tarocco' del Ministero

Sarebbero spuntati anche nel centro storico di Foggia i manifesti-truffa che, con tanto di intestazione 'tarocca' del Ministero dell’Interno che invitano “i non residenti a lasciare l’abitazione” e ad aprire la porta a persone che effettueranno “controlli nei condomini e nelle abitazioni private”.

Tali avvisi sono stati notati in numerose città d'Italia - dal nord al sud, Genova, Roma, Napoli, Bari e anche Foggia - costringendo le questure d'Italia, Roma e Genova tra le prime, a mettere in guardia i cittadini. "Quanto riportato su detti volantini è da ritenersi falso ed ingannevole". Si raccomanda la massima attenzione, di non lasciare le abitazioni per nessun motivo e di segnalare la presenza di eventuali annunci alle forze di polizia