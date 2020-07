Coronavirus, la quiete dopo la tormenta a San Marco in Lamis: da ieri è comune Covid-free (sono tutti guariti)

La Capitanata continua a sorridere rispetto all'emergenza sanitaria da Covid-19. Anche ieri in provincia di Foggia non si sono registrati né casi e né decessi. Al contrario, sono aumentati i guariti e anche i comuni Covid-free.

Ad oggi, 7 luglio 2020, in 53 dei 61 centri della provincia di Foggia, non vi sono positivi al Coronavirus. Secondo il bollettino epidemiologico della Regione Puglia non sono ancora Covid-free otto comuni, in cui si registra almeno un caso, tutti però in via di guarigione: Cerignola, Manfredonia, Foggia, San Giovanni Rotondo, Lucera, Torremaggiore, San Nicandro Garganico e Bovino.

Tra le new entry nella speciale classifica dei comuni senza contagi c'è anche San Marco in Lamis, la città dei due conventi maggiormente colpita dall'infezione, che ha pianto anche alcuni concittadini strappati alla vita dal mostro e che alla pari di qualche altro comune, nelle settimane prima e durante il lockdown, ha vissuto momenti terribili e di angoscia.

San Marco in Lamis è stato il primo comune della Capitanata a piangere una vittima da Covid-19 e anche il primo, insieme ad Ascoli Satriano, dei primi tamponi positivi. Oltre settanta i contagiati, oggi tutti guariti.

Sempre più Covid-free anche la Puglia, con il capoluogo di regione Bari dove si registra il maggior numero degli attualmente positivi. Su 4533 infetti, i guariti sono 3898.