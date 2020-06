I dati sui contagiati non coincidono, sindaco di San Marco in Lamis sbotta: "Basito dai numeri, i positivi sono 13"

Il sindaco di San Marco in Lamis non ci sta. In zona amaranto secondo il bollettino epidemiologico della Regione Puglia, nella fascia compresa tra 21 e 50 casi, nella città dei due Conventi, ad oggi, secondo i dati comunicati dal primo cittadino Michele Merla, ci sarebbero 13 casi attualmente positivi.

Non coinciderebbero quindi i dati dei due bollettini, quello regionale che colloca la città in zona amaranto e quello che la Prefettura avrebbe inviato al Comune, che invece la colloca nella fascia lilla da 11 a 20. "Sono basito dall'approssimazione e incongruenza con la quale vengono comunicati i dati del contagio. Negli ultimi dieci giorni i numeri dei contagi diminuiscono in maniera evidente in tutta la Puglia, stessa cosa ci viene confermata sui bollettini che la Prefettura ci invia, ma registro che solo a San Marco questo non avviene. Non è così".

Il sindaco precisa anche nel picco della pandemia, San Marco in Lamis ha raggiunto i 55 contagi e che i decessi sono stati sette