Coronavirus, c'è un nuovo caso sui Monti Dauni: positivo un ragazzo a Orsara di Puglia

C'è un primo caso positivo in un altro comune dei Monti Dauni. Si tratta di un ragazzo di Orsara di Puglia, sottoposto a tampone che ha confermato il contagio. Ad annunciarlo è stato il sindaco Tommaso Lecce.

"Confermiamo la presenza di un tampone positivo anche a Orsara di Puglia. Stiamo adoperando meticolosamente tutte procedure previste e continuiamo ad agire a stretto contatto con l'ASL e con le forze dell'ordine. A nome di tutta la comunità, auguriamo una pronta guarigione al ragazzo contagiato.

Nel frattempo, anche in virtù delle ultime indicazioni nazionali e in particolare del ministero della salute, è stata emessa un'ordinanza comunale più restrittiva e ne condividiamo un allegato.

In particolare, sono previste la chiusura di tutte le attività commerciali per le prossime due domeniche e l'orario di chiusura anticipato alle 18:00, fatta eccezione per le farmacie e il divieto dell'uso di apparecchi per l'intrattenimento e per il gioco. Si può fare spesa una sola volta al giorno e può farla un solo componente per nucleo familiare. Attività sportiva e passeggiata con i cani per sgambettamento e bisogni fisiologici all'aperto solo nei pressi della propria abitazione.

Chiusura parchi e sospensione degli interventi edili".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.