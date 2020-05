Coronavirus, in Puglia l'indice di trasmissibilità del contagio è tra i più alti. In Italia è seconda solo al Molise

Con un indice di trasmissibilità pari a uno 0,78% - il valore Rt indica il numero di infezioni prodotte da una persona nell'arco del suo periodo inferrivo - la Regione Puglia è la seconda d'Italia dietro al Molise, prima con lo 0,84%.

L'indice di contagiosità è comunque sotto l'1% in tutte le regioni d'Italia. Un segnale positivo in termini di decrescita esponenziale del numero dei casi e, quindi, di eliminazione della malattia. I dati sono dell'Istituto Superiore di Sanità e della Fondazione Kessler, mostrano l'indice di trasmissione dopo l'adozione delle misure di lockdown più alto in alcune regioni e più basso, ad esempio, in Basilicata e in Umbria.

Gli spostamenti tra regioni, per gli scienziati e il governo, saranno consentiti quando la soglia massima di Rt raggiungerà lo 0.2%

La classifica: Molise 0,84, Puglia 0,78, Piemonte 0,75, Emilia Romagna 0,72, Sardegna 0,66, Toscana 0,64, Sicilia 0,64, Lazio 0,62, Bolzano 0,61, Friuli Venezia Giulia 0,61, Abruzzo 0,55, Lombardia 0,53, Veneto 0,53, Valle d'Aosta 0,42, Calabria 0,52, Trento 0,42, Basilicata 0,35, Umbria 0,19