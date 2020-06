Coronavirus: per il sesto giorno consecutivo zero casi e nessuna vittima nel Foggiano

Coronavirus: la Puglia inizia la nuova settimana così come ha concluso la precedente, ovvero con zero casi e nessuna vittima a fronte di 843 test effettuati. Il doppio zero si verifica per il terzo giorno consecutivo, evento mai verificatosi prima dall'inizio dell'emergenza. Pressoché invariata la situazione dei positivi (145) con l'unica guarigione registrata oggi nel bollettino epidemiologico diramato dal Dipartimento Promozione della Salute.

Resta immutata anche la situazione degli attualmente positivi nella provincia di Foggia, dove per il sesto giorno di fila non si registrano nuovi contagiati: altro risultato mai verificatosi prima.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 175.811 test. I casi totali fin qui registrati in Puglia restano 4.531, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari, 659 nella provincia di Brindisi, 380 nella Bat, 1.170 nella provincia di Foggia, 521 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, e 29 attribuiti a residenti fuori regione.