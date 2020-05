Coronavirus, 5 nuovi contagiati e un decesso in Puglia: un solo caso nel Foggiano

Soltanto 5 nuovi contagiati in tutta la Puglia. È il dato riportato dal bollettino emesso dal dipartimento Promozione della Salute diretto da Vito Montanaro. Su 2.447 test effettuati, sono risultati positive 2 persone nella provincia di Lecce; un nuovo caso a testa per le province di Brindisi, Taranto e Foggia. Sempre nel Brindisino si è registrata l'unica vittima della giornata.

Sale notevolmente il numero dei guariti, 119 solo oggi per un totale di 2.590. Drastico calo anche dei positivi, che scendono sotto quota 1.400 (1.395, ovvero 118 in meno rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 111.946 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.481 così divisi: 1.472 nella provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database), 381 nella provincia di Bat (2 casi sono stati eliminati dal database), 652 nella provincia di Brindisi, 1.153 nella provincia di Foggia, 513 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, 28 attribuiti a residenti fuori regione, 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.