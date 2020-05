Coronavirus, superati i 2mila guariti: in Puglia 13 nuovi casi e 5 decessi

Sono 13 i casi registrati oggi in Puglia (su 2.061 test), secondo quanto riportato dal bollettino emesso dal dipartimento Promozione della Salute diretto da Vito Montanaro. Di questi, 6 si sono registrati nella provincia di Brindisi, un contagio a testa per le province di Bari e Taranto, 2 contagi nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. Nessun caso registrato nella provincia di Lecce. Per un altro caso è in corso l'attribuzione della provincia di appartenenza. Si sono registrati anche 5 decessi: 2 nel Brindisino e nel Leccese e uno in Capitanata.

Coronavirus in Capitanata: i casi dal 3 marzo a oggi

In Puglia oggi si sono registrate altre 45 guarigioni, che portano il numero totale a 2.027 pazienti guariti. Scende ancora la curva degli attualmente positivi, giunti a 1.902, 39 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 95.895 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.396 così divisi: 1.443 nella provincia di Bari, 383 nella provincia di Bat, 635 nella provincia di Brindisi, 1.131 nella provincia di Foggia, 509 nella provincia di Lecce, 276 nella provincia di Taranto, 28 attribuiti a residenti fuori regione, 2 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia. 2 casi appartenenti a residenti fuori regione sono stati eliminati dal database. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.