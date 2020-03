86 persone contagiate ricoverate ai Riuniti: i foggiani positivi al Coronavirus sono 11

Poche parole, tanto quanto basta per dare un'idea della situazione a Foggia in termini di emergenza sanitaria e persone positive al Covid-19 Coronavirus.

Su Facebook il sindaco Franco Landella si è limitato a riferire il numero delle persone contagiate in città e quello dei pazienti ricoverati al Policlinico Riuniti.

"Ad oggi sono 86 le persone contagiate dal virus Covid-19 ricoverate in ospedale, di cui 11 di Foggia città" ha scritto il primo cittadino.

Un dato che smarcherebbe il capoluogo dauno dalla zona amaranto del bollettino epidemiologico della Regione Puglia, almeno per quanto riguarda il numero dei positivi al virus residenti in città. Non è chiaro però se ci siano positivi asintomatici o non gravi in quarantena presso i rispettivi domicili.

