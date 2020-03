Coronavirus, stretta della Polizia Locale al quartiere ferrovia: denunciati extracomunitari, a 'spasso' senza motivo

Coronavirus, stretta della Polizia Locale al Quartiere Ferrovia, a Foggia.

Questo pomeriggio, gli agenti della Locale hanno effettuato un servizio nel quartiere cittadino, al termine del quale tre persone - tutti stranieri - sono state denunciate perchè sorprese 'a spasso' per la città in barba alle restrizioni per contenere il contagio da Covid-19. I tre non avevano alcuna autocertificazione al seguito, nè un valido motivo per giustificare la loro presenza fuori dalle rispettive abitazioni; per loro è scattata la denuncia.