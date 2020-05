Coronavirus, non fa rispettare la distanza minima: chiuso negozio alimentari. Sequestrati anche pesce e carne

Ieri mattina nell'ambito dei consueti controlli di polizia commerciale sul territorio cittadino, il personale della Polizia Locale di Foggia ha proceduto alla chiusura di un esercizio di vicinato di via Podgora per violazione all’art. 1 comma 2 lett. u, z del D.L. n. 19/2020, per non aver garantito il rispetto delle prescrizioni imposte sulle modalità di accesso all’attività (distanza minima).

Sono stati, inoltre, sequestrati 13 (tredici) chili di prodotti ittici surgelati/congelati privi di etichettatura; 21,400Kg (ventuno/quattrocento) di prodotti ittici surgelati/congelati erano con etichettatura scaduta di validità; 8 (otto) chilogrammi di carne era priva di tracciabilità, conservata non a norma.

L’autorità sanitaria competente dichiarava la suddetta merce non idonea al consumo umano ai sensi dell’art. 5 legge 30/04/1962 n. 283 e pertanto sottoposta a sequestro e successiva distruzione ex art. 1 L. 283/1962.

“Nel corso della riunione odierna dell’ordine e la sicurezza pubblica svolta questa mattina in Prefettura, è stato deciso di intensificare i controlli all’interno delle attività commerciali - dichiara il sindaco di Foggia, Franco Landella -. Probabilmente qualcuno non ha compreso che il pericolo di contagio da Covid-19 è ancora presente. Dobbiamo evitare di vanificare gli sforzi che abbiamo fatto fino ad oggi“.

Foto di repertorio