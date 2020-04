"Chi ha sbagliato pagherà". Pochi irresponsabili non rovinano la Pasqua tranquilla di Apricena (che registra sei contagi)

Si è detto soddisfatto il sindaco di Apricena Antonio Potenza all'indomani della tre giorni di controlli serrati del week-end lungo di Pasqua. "Ovviamente ci sono state poche persone che hanno sbagliato, perché la stragrande maggioranza è andata a casa e hanno avuto rispetto di loro stessi, degli altri e di quelle persone che hanno avuto problemi con contagiati e morti. A quelle persone che invece hanno pensato, pur in un giorno di festa di sdrammatizzare, violare le leggi, devo dire che sono molto dispiaciuto e voglio rasserenare la cittadinanza che comunque sono stati presi provvedimenti".

Il riferimento, probabilmente, è anche alle immagini di un trenino versione Capodanno all'esterno di una villetta che ha fatto il giro del web. "Non darei molta importanza a questi due o tre episodi che ci sono stati, non esagererei ad enfatizzarli"

Il primo cittadino fa sapere che sono state comminate "diverse multe e sanzioni per più di qualche migliaio di euro. E che gli sono arrivate diverse richieste di revoca: "La legge è uguale per tutti, chi ha sbagliato è giusto che paghi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In una diretta facebook Antonio Potenza ha spiegato anche come mai la città del marmo e della pietra - "in mezzo a una selva di comuni molto più accentuati" - sia passata nella zona chiara da 6 a 10 casi. Si tratta della prima persona positiva e deceduta che avrebbe contratto l'infezione da virus in una struttura ospedaliera, di un dipendente del 118 e di alcuni componenti delle due famiglie "asintomatici e negativizzati", che "stanno bene", assicura Potenza e che sono in quarantena da alcune settimane: "Si tratta di muclei ovattati, non ci sono altre situazioni di altri contagi".