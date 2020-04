Coronavirus, spiragli positivi nel Foggiano: 3 nuovi positivi e 3 decessi, sale a 2900 il numero dei contagi in Puglia

Coronavirus, cala il numero dei contagi nel Foggiano. Solo 3 i casi positivi, secondo i dati comunicati dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Oggi, in Puglia, sono stati registrati 1.651 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 95 casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari; 17 nella Provincia Bat; 18 nella Provincia di Brindisi; 3 nella Provincia di Foggia; 15 nella Provincia di Lecce; 10 nella Provincia di Taranto; 1 caso di cittadino fuori regione; 4 casi la cui provincia è in corso di attribuzione.

Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 nella provincia di Taranto e 2 di cittadini fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 29.463 test. Sono 249 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.904 così divisi: 913 nella Provincia di Bari; 260 nella Provincia di Bat; 334 nella Provincia di Brindisi; 724 nella Provincia di Foggia; 418 nella Provincia di Lecce; 218 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 12 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.