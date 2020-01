Non solo Foggia, controlli a raffica anche a Lucera: identificati in 1000, blitz in bar e sale slot

Non solo Foggia. I controlli delle forze dell'ordine - nel caso specifico della polizia - riguardano anche altri centri della provincia di Foggia. Tra questi, la città di Lucera, dove gli uomini del Commissariato cittadino hanno chiuso un bimestre di intense attività.

A seguito di mirati servizi per il controllo del territorio, disposti dalla Questura di Foggia ed eseguiti con la collaborazione di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, gli agenti del Commissariato lucerino hanno effettuato controlli a tappeto nella cittadina dauna. Impegnati, nel contrasto all’illegalità diffusa (ed in particolare allo scopo di prevenire e impedire la microcriminalità, gli atti di vandalismo, il disturbo della quiete pubblica, l’abuso di sostanze stupefacenti e di bevande alcooliche), circa 100 pattuglie.

Nel complesso, sono stati controllati 675 veicoli circolanti sulle strade lucerine e controllate 994 persone, di cui 73 risultavano gravate da precedenti di polizia. L’attività di controllo è stata estesa anche nei circoli privati, bar, sale giochi e scommesse per un totale di 12 locali esaminati. Si è proceduto al controllo di persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza tra cui 245 arrestati domiciliari e 285 tra persone sottoposte ad obblighi di dimora, Sorvegliati Speciali, liberi vigilati e sottoposti a prescrizioni.

L’esito delle attività di controllo è culminato con le denunce in stato di libertà di 10 persone di cui 3 denunciati per inosservanza delle prescrizioni. Elevate 46 violazioni al codice della strada, sottoposti a sequestro amministrativo 4 veicoli, mentre 2 persone sono state sorprese alla guida di veicoli, con patente di guida revocata dall’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia. Inoltre, nell’ultimo trimestre, sono state tratte in arresto 3 persone di cui una per rapina impropria e due per evasione.