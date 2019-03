Foggia, la polizia dà la caccia ai parcheggiatori abusivi: scattano multe e Daspo urbano

Non solo Festa della Donna. Nella giornata dell’8 marzo, infatti, gli agenti di polizia del Reparto Volanti, insieme al personale della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio rivolto a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e altre forme di illegalità.

In particolare, in via Napoli è stato sorpreso un parcheggiatore mentre esercitava abusivamente l’attività. Lo stesso è stato sanzionato penalmente e sottoposto a Daspo urbano perché recidivo. In piazza Martiri Triestini e in Largo degli Scopari non si rilevava la presenza di parcheggiatori ma gli agenti hanno elevato 7 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada ad autovetture parcheggiate in divieto di sosta.

In corso del Mezzogiorno si è effettuato il controllo di un pregiudicato presente sul posto ma senza riscontrare nulla di illecito. Controlli effettuati anche in via Miranda e in via Zuretti senza riscontrare la presenza di parcheggiatori. Nel corso del servizio sono stati inoltre controllati, altri due soggetti pregiudicati, due stranieri ed una cittadina bulgara senza riscontrare nulla a loro carico.

Il servizio, che si è protratto fino alla sera, oltre a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, è stato esteso anche al Quartiere Ferrovia per prevenire forme di assembramento in strada e di bivacco da parte degli stranieri presenti. Controlli effettuati anche nella Villa Comunale e nella zona pedonale del centro. Elevati ulteriori 27 avvisi di violazione al Codice della Strada su altrettante autovetture.