Controlli nell'edilizia, quale sicurezza? Ispettori del lavoro sui cantieri: multe da migliaia di euro

Controlli serrati nell'edilizia, ispettori del lavoro sui cantieri. Nel corso dell’attività ispettiva programmata dall’Ispettorato del Lavoro di Foggia (e finalizzata a contrastare il fenomeno del lavoro nero e al controllo dell’osservanza delle disposizioni di legge sulla regolarità dei rapporti di lavoro), gli ispettori del lavoro, hanno effettuato, nelle giornate del 7 e 13 settembre, un accesso ispettivo in un cantiere edile del basso Tavoliere, nel quale operavano due imprese edil-impiantistiche

Dai controlli sono state riscontrate violazioni che hanno riguardato l’occupazione in nero di tre lavoratori e sono stati adottati altrettanti provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto è stato accertato l’impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; provvedimenti successivamente revocati su istanza delle ditte, previo pagamento delle relative sanzioni regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Verranno comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.000 euro e sanzioni penali per un ammontare di circa 4.000 euro relativamente alle violazioni accertate in materia di sicurezza.