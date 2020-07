Per i clienti di un locale il conto è salato: titolare strattonata e presa a schiaffi, indaga la polizia di San Severo

E' ancora da chiarire l'episodio avvenuto ieri sera in un locale di San Severo, per il quale si è reso necessario l'intervento degli agenti del commissariato di polizia, che indagano su una presunta aggressione da parte di un cliente che avrebbe insultato, strattonato e schiaffeggiato la titolare per via del conto ritenuto troppo salato dal gruppo di amici appena entrati a bere qualcosa.

Sarebbe questo il motivo che avrebbe scatenato l'ira dell'aggressore. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire, anche rispetto a quanto riportato da alcuni organi di informazione, ovvero se è vero oppure no che uno dei clienti ha estratto un coltello e se il gruppo si è allontanato non prima però di aver asportato alcune bottiglie di alcolici.

Utili alle indagini della polizia, per ricostruire l'accaduto e risalire agli autori, potrebbero risultare le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.