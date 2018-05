Condannato a 18 anni 'Don Gianni', l'ex sacerdote che abusava sessualmente dei minori

L'ex sacerdote Giovanni Trotta - imputato per violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico e adescamento di minori ai danni di nove ragazzini di età compresa, all'epoca dei presunti abusi, fra i 12 e i 13 anni - è stato condannato dal Tribunale di Foggia a 18 anni di reclusione e 120mila euro di multa.

Gli abusi sui minori e l'arresto di Don Gianni

Si legge sull'Ansa: "La Procura di Bari, che ha coordinato le indagini, aveva chiesto la condanna a 21 anni di reclusione. Le motivazioni della sentenza si conosceranno tra 90 giorni"

I fatti contestati risalgono al 2014 e sono avvenuti a Pietramontecorvino e Casalnuovo Monterotato, dove Trotta allenava anche una squadra di calcio. Un anno fa era stato condannato con il rito abbreviato alla pena di otto anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un altro 11enne ed è tuttora in carcere per entrambe le vicende.