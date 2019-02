Pagano con soldi falsi, commerciante se ne accorge e rincorre truffatori: viene investita e trascinata dall'auto in fuga

Hanno fatto acquisti in un esercizio commerciale pagando però con una banconota da 100 euro, ma falsa. Pochi secondi dopo la titolare si è accorta della truffa e ha provato ad inseguire i due truffatori, un uomo e una donna, per chiedere spiegazioni, ma i due erano già saliti su un'auto

Nel tentativo di guadagnare la fuga, il conducente ha investito e trascinato la vittima per alcuni metri. A quel punto sono intervenuti i passanti che hanno costretto il truffatore a fermarsi, mentre la complice è riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi.

La commerciante è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza in pronto soccorso, successivamente è stata trasferita al nosocomio Bonomo di Andria. Il guidatore, un pregiudicato di Cerignola con precedenti per truffa e ricettazione, è stato invece condotto in caserma dai carabinieri. Il fatto è successo a Terlizzi