San Severo, colpi di pistola contro l'abitazione dell'architetto Rubino

Un altro atto intimidatorio a San Severo. Dopo quello che coinvolse alla fine di marzo il consigliere comunale Luigi Damone, nel mirino dei malviventi è finito l’architetto Rolando Rubino. Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro il portone d’ingresso dell’abitazione del professionista assai conosciuto in città.

“A titolo personale e di tutta l’Amministrazione Comunale desidero far giungere all’arch. Rubino i sensi di profonda solidarietà per il vile attentato che lo ha visto tristemente protagonista. Nel contempo, in maniera ferma e decisa, stigmatizziamo l’ennesimo atto intimidatorio e violento commesso dalla malavita in questi ultimi mesi, che allunga ancora la striscia di fatti delittuosi e di crimini compiuti nella nostra città. Confidiamo nell’operato delle Forze dell’Ordine, in cui riponiamo la nostra totale fiducia, per assicurare alla giustizia i responsabili di questo brutto episodio delinquenziale di stampo mafioso”, il commento del sindaco di San Severo Francesco Miglio.