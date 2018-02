Neve e gelo: il sindaco di Cerignola chiude le scuole

Per la giornata di martedì 27 febbraio il sindaco di Cerignola ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione delle previsioni metereologiche in peggioramento "che sicuramente determinano notevoli intralci alla circolazione stradale e gravi difficoltà nella erogazione dei servizi pubblici essenziali" e "al fine di evitare ulteriori disagi sia al personale sia alla popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza"