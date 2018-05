Droga nelle abitazioni di due 40enni: carabinieri trovano 1 kg di marijuana e 100 grammi hashish

I carabinieri della Stazione di Serracapriola, nel corso delle ultime due settimane, hanno attuato un ampio servizio di contrasto ai reati inerenti gli stupefacenti effettuando diverse perquisizioni nei confronti di soggetti già conosciuti per specifici precedenti penali, tuttora sospettati di rifornire di droga le cittadine di Chieuti e Serracapriola.

Nel corso dell’operazione hanno quindi proceduto a perquisire l’abitazione di Pasquale Irmici, cl. ’78, dove hanno trovato e sequestrato circa 100 grammi di hashish e ben 27 scatoloni contenenti semi di cannabis, con i quali si sarebbe potuta avviare un’estesa piantagione. L’uomo è quindi stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Analogo provvedimento è stato poi preso anche nei confronti di Costantino Perta, cl. ’77. Il quarantenne, infatti, è stato sorpreso all’interno della sua abitazione con circa 7 grammi di cocaina, già porzionata in dosi, oltre 1 chilo di marijuana, e tutto il necessario per il confezionamento della sostanza. L'uomo aveva con sé più di mille euro, tutti in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. E' stato arrestato e tradotto presso il carcere di Foggia.