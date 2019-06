Tragedia alle porte di Cerignola, scooter contro un palo: muore 15enne

Tragedia questo pomeriggio alle porte di Cerignola, dove un 15enne ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Il fatto è successo intorno alle 18, lungo la via periferica strada del Santuario della Madonna di Ripalta. Il ragazzo era a bordo di uno scooter Liberty nero che, per cause ancora da accertare accertare, è uscito fuori strada terminando la sua corsa contro un palo. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.