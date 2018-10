Affitta casa di altri a due malcapitati, che al loro arrivano trovano i veri inquilini: preso truffatore

L'uomo aveva incassato assegni da due persone per complessivi 750 euro, a titolo di corrispettivo per l’affitto dell'appartamento che, però, era già occupato da altri inquilini. Scoperto dai carabinieri, l'uomo è stato denunciato per truffa