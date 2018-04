Sorpresi a rubare auto: finisce male la "trasferta" a Monopoli per tre cerignolani

Sorpresi da un passante mentre tentano il furto di un'auto, vengono intercettati dalla polizia e arrestati. E' finita male, la "trasferta" a Monopoli per tre soggetti di Cerignola, colti in flagranza di reato di tentato furto aggravato ed arrestati: si tratta di Domenico Pellegrino di 24 anni, di Antonio Nicola Chieco di 21 e di Raffaele Cacciapaglia di 23.

Nel corso di un’attività tesa al contrasto dei furti di auto, la Volante del commissariato cittadino ha intercettato una Golf di colore nero, con a bordo i tre. I poliziotti, quindi, hanno proceduto alla perquisizione del mezzo, recuperando al suo interno quattro centraline di autovetture, presumibilmente utilizzate per rubare le auto, un nottolino di accensione per l’avviamento motore, una sacca in tessuto di colore grigio marca Hogan con all’interno diversi tipi di cacciavite, una chiave pieghevole a tubo per dadi esagonali e una chiave a pappagallo di colore grigio. Inoltre all’interno del vano portabagagli della Golf è stata rinvenuta una barretta in alluminio della lunghezza di 71 cm, con la prima parte piegata, usata dagli arrestati per il tentativo di furto della Ford. Tutto il materiale rinvenuto e l’autovettura sono stati sottoposti a sequestro penale e gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso le proprie abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità competente.