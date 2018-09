Colpi di pistola contro circolo privato: è frequentato da pregiudicati. Polizia sospende la licenza

Non potrà somministrare al pubblico alimenti e bevande per un periodo di 15 giorni. E' quanto stabilito dalla polizia, a seguito di un controllo effettuato all'interno di un circolo privato di Cerignola, "Associazione il Carmine".

In conseguenza a quanto accertato dagli agenti del Commissariato di Cerignola, il questore di Foggia ha emanato decreto di sospensione di licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di 15 giorni, provvedimento notificato alcuni giorni fa al presidente dell'associazione. In particolare, dai sopralluoghi effettuati, è emerso che tale circolo è frequentato da soggetti con pregiudizi di polizia o che non sono iscritti nel libro dei soci. In una circostanza sono stati esplosi anche dei colpi di pistola contro la sede del circolo, probabilmente perché all’esterno del circolo si intrattenevano persone che arrecavano disturbo alla quiete pubblica. Per tutte queste circostanze il circolo rappresenta un concreto e grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica pertanto si è reso necessario il provvedimento di sospensione della licenza.