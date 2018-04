Titolare di tabaccheria rapinata nella tromba delle scale: bottino da 13.500 euro

Rapinata nella tromba delle scale del proprio condominio, mentre si accingeva ad andare in banca per versare l'incasso di più giorni di lavoro. Bruttissima avventura, quella vissuta questa mattina, a Cerignola, da una donna del posto, proprietaria di una tabaccheria nel centro ofantino.

Il fatto è successo poco dopo le 7, in via Trinitapoli, dove due rapinatori, con il volto travisato da casco, hanno messo a segno la rapina all'interno di una scalinata condominiale. I due sono giunti sul posto a bordo di uno scooter Liberty Piaggio nero, privo di targa: solo uno dei rapinatori è sceso dal mezzo e, dopo aver strattonato la donna all'interno della tromba delle scale, si è impossessato di un borsello contenente la somma in contanti di 13.500 euro. Gli stessi sono poi fuggiti a bordo del ciclomotore facendo perdere le proprie tracce. Sotto shock la donna, sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di Cerignola.