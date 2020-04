Parrucchiera ed estetista indomite: sfidano le restrizioni, ma vengono scoperte dalle Fiamme gialle

Continuano i controlli delle forze dell’ordine alle attività aperte malgrado le restrizioni del dpcm. La guardia di finanza, nella giornata di ieri, ha sanzionato due persone a Cerignola, nel quartiere Scarafone.

Gli uomini delle fiamme gialle sono intervenuti in un salone in pieno centro dove una parrucchiera stava operando in barba a ogni divieto previsto dal dpcm del Governo. Inoltre, in un locale adiacente, un’altra donna stava effettuando una ricostruzione unghie ad alcune clienti. Subito, sono scattate le sanzioni previste.