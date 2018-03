I carabinieri scoprono un furgone e diverse centraline d’auto rubate: tre persone denunciate

I carabinieri di Cerignola hanno denunciato tre soggetti, R.C. di 41 anni, C.M. di 38, e G.G. di 27, per furto aggravato e ricettazione. Il primo, infatti, da immediati accertamenti effettuati dai militari a seguito del rinvenimento all’interno della sua proprietà, in loc. Moschella, di un furgone rubato la notte precedente a Bologna, è risultato essere stato il materiale esecutore del furto.

Lo stesso è inoltre stato deferito anche per ricettazione, perché trovato in possesso di alcune centraline di autovetture di provenienza delittuosa.

Gli altri due sono stati entrambi deferiti per ricettazione perché, anche loro, sono stati trovati in possesso presso le rispettive abitazioni di centraline d’auto di provenienza delittuosa, utilizzate per i furti di auto.

Risposta rapida dell’Arma in seguito ad un grave episodio delittuoso, per il quale, comunque, continuano le indagini del Nucleo Operativo della Compagnia di Cerignola.