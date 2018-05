A bordo di un'auto rubata, forza posto di blocco e sperona carabinieri: arrestato

Scappa a bordo di un'auto rubata nel barese, ma non passa inosservato ai carabinieri di Cerignola. I militari della stazione ofantina, hanno così arrestato un 44enne pluripregiudicato del posto - Paolo D'Anna - per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio cittadino nel popolare quartiere “Torricelli”.

I militari - avendo riconosciuto l'uomo alla guida di una Hyunday Tucson e consapevoli della “professione” dello stesso, già arrestato più volte per reati della medesima natura - gli hanno intimato l’alt. L’uomo, anziché arrestare la corsa, ha tentato di fuggire non riuscendo comunque a sorprendere i militari che, dopo un inseguimento, sono riusciti a raggiungerlo nonostante i tentativi di speronamento dell’uomo, e a dichiararlo in stato di arresto. Facilmente intuibile il motivo del tentativo di fuga: l'autovettura, infatti, è risultata essere provento di furto perpetrato nella stessa giornata a Polignano a Mare. L’auto è dunque stata restituita al proprietario, mentre D’Anna, su disposizione del P.M. di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.