Incidente stradale sulla Statale 655: camion fuori strada, strada chiusa e vigili del fuoco sul posto

Per fortuna non ha riportato gravi ferite ma solo un grande spavento il conducente del mezzo pesante finito in una cunetta mentre percorreva la Statale 655, al km 32 dopo Candela direzione Melfi.

Sul posto è intervenuta l'autogru dei vigili del fuoco di Foggia partita dal distaccamento di Deliceto. La strada è stata chiusa al traffico per un paio di ore per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante.