VIDEO - Brumotti irrompe nel quartiere 'Fort Apache' di Cerignola: non solo droga, "qui si preparano gli assalti ai blindati"

E' andato in onda nella puntata del 17 febbraio 2020 il servizio di Vittorio Brumotti a Cerignola. L'arrivo nella città ofantina dell'inviato di Striscia La Notizia aveva fatto il giro del web e suscitato curiosità sui motivi della visita dell'inviato specializzato nella lotta allo spaccio di droga.

Le telecamere del programma satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 hanno documentato l'attività di spaccio di cocaina nel quartiere San Samuele, denominato Fort Apache, "uno dei quartieri più pericolosi della Puglia". Il giorno successivo Brumotti ha fatto irruzione nel condominio in cui si svolgeva l'attività di spaccio, al suo arrivo un soggetto - poi fermato da una gazzella dei carabinieri - si è allontanato a passo sostenuto (clicca qui per vedere il video).

In un secondo momento i militari dell'Arma, insieme ai Cacciatori di Puglia, hanno fatto irruzione in un appartamento. Tre persone sono state prelevate e portate via sotto la lente delle telecamere