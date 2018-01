Carabinieri Forestali in azione nel Parco del Gargano: sorpresi bracconieri, sequestrati sei fucili

Continua l’attività dei Carabinieri Forestali dipendenti dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Gargano di contrasto all’antibracconaggio su tutta l’area Parco. Nella giornata di ieri sono stati fermati ed identificati sei cacciatori, ai quali sono stati contestati l’esercizio venatorio e l’introduzione di armi all’interno dell’area del Parco Nazionale del Gargano.

Si è proceduto al sequestro di sei fucili calibro 12 e relativo munizionamento. I fatti si sono verificati in località ‘Bosco Rosso-Cardinale’ in agro di San Marco in Lamis. Hanno collaborato all’operazione lo Squadrone dei Cacciatori di Calabria dell’Arma, intervenuti prontamente sul luogo, la Stazione Carabinieri di San Marco in Lamis e la Stazione Carabinieri Forestali di San Giovanni Rotondo.