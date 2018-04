Incendio a Bovino Scalo: bruciati mezzi agricoli, paura per una cisterna carica di gasolio

A fuoco, nella notte, un magazzino contenente materiale di ferramenta, mezzi e concimi agricoli in località Bovino Scalo. L'incendio ha interessato un capannone di circa 300 mq, andato completamente distrutto. Danneggiati un camion e sei trattori, paura per la presenza di una cisterna contenente gasolio.

Sul posto è stato necessario l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco, giunte dal Comando provinciale di Foggia e dai distaccamenti di Cerignola e Deliceto che, con l'ausilio di numerosi mezzi di supporto - tra cui autobotte e colleghi del nucleo NBCR - Nucleare - Biologico - Chimico - Radiologico - hanno circostritto e sedato le fiamme. Le fiamme alte hanno anche causato il collasso della copertura della struttura, circostanza che ha reso ancor più difficoltoso l'intervento degli uomini del 115. Al momento non è stato possibile stabilire la natura dell'incendio. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è servita da telecamere.