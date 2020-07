Attimi di paura in via Baviera: esplode bomba sotto a una finestra, intimidazione forse per problemi di cattivo vicinato

Una piccola bomba carta è stata fatta esplodere, all'alba di oggi, sotto la finestra di un'abitazione in via Baviera, alla periferia di Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 5 del mattino, gettando nel panico l'intero quartiere. Fortunatamente contenuti i danni causati dalla deflagrazione (la lesione di un vetro della finestra). La polizia, giunta sul posto per i rilievi del caso, ha ascoltato i residenti dell'appartamento, che non hanno saputo fornire spiegazioni sull'accaduto.

Sulla vicenda sono in corso le indagini degli agenti della squadra mobile di Foggia, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Per gli inquirenti, potrebbe trattarsi di una intimidazione legata a dinamiche di cattivo vicinato.