Esplosione a Orta Nova: bomba carta ai danni di un circolo ricreativo

Una bomba carta è esplosa la scorsa notte in via Carità, a Orta Nova. E' accaduto intorno alle ore 2: ignoti hanno posizionato l'ordigno nei pressi di un circolo ricreativo. L'esplosione ha danneggiato la saracinesca e la vetrata.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un posto di controllo poco distante, che hanno udito l'esplosione. Non è stato visto nessun soggetto allontanarsi. Il titolare del circolo ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna minaccia.