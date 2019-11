Vandali distruggono altalena per bimbi. Il sindaco li invita in Comune: "Fatevi avanti, si può sbagliare e rimediare"

Se Foggia piange Biccari non ride. Questa mattina il sindaco Gianfilippo Mignogna, sul suo profilo personale Facebook, ha segnalato l'ennesimo danno a un bene comune: "Ripareremo anche questo. E daremo qualche giorno ai responsabili per pensarci e farsi avanti. Li aspettiamo in Comune per dirgli che si può sbagliare ed anche rimediare. Dopodiché presenteremo una denuncia (per questo ed il resto)"

Il primo cittadino si spinge oltre e margine del commento, fa una riflessione su questo tipo di episodi: "Il web è pieno di notizie di atti vandalici e danneggiamenti ad opera di ragazzini (odio il termine “baby gang”). E’ un fenomeno diffuso che credo abbia in qualche modo a che fare con le difficoltà del nostro tempo. Come adulti, più che invocare “punizioni esemplari” sui social (che di odio in giro ce n’è abbastanza) o telecamere dappertutto (davvero pensiamo che sia questa la soluzione? Vivere tutti come sorvegliati speciali?), dovremmo provare a fare qualcosa in più".

Per questo Mignogna lancia la proposta delle “lezioni di cittadinanza ai nostri bambini e ragazzi". Il sindaco conclude: "Sui beni comuni, i consumi critici, lo spreco alimentare, la raccolta differenziata, il volontariato, la non discriminazione, ecc, ho già in mente qualche docente speciale".