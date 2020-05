Solidarietà in tavola, Barilla dona 200 kg di pasta al Comune di Orta Nova: "Destinati a Misericordia e Caritas"

Solidarietà in tavola: la Barilla di Foggia ha donato al Comune di Orta Nova 200 kg di pasta. "In particolare - fa sapere il sindaco, Mimmo Lasorsa - si tratta di 8 scatole di spaghetti e 5 scatole di tortiglioni. Questi pacchi sono già stati destinati alla Misericordia di Orta Nova e alle Caritas. È questa la grande solidarietà che serve in un momento storico come questo", conclude.

