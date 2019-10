Colpiscono anziano alle spalle e scappano sghignazzando: 'teppisti' in azione a Piazza Giordano

Hanno raggiunto un anziano a passeggio in piazza Giordano, lo hanno colpito alle spalle con dei pugni e sono poi scappati sghignazzando.

'Teppisti' (ancora) in azione, a Foggia: è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in piazza Giordano, la nuova isola pedonale cittadina che sembra essere sempre più 'terra di nessuno'. Ad agire, secondo quanto appreso, un gruppo di ragazzini, tutti giovanissimi. La vicenda, che sta già facendo il giro del web tra indignazione, preoccupazione e solidarietà per il malcapitato, non è stata al momento denunciata e sul posto non è stato richiesto l'intervento del 118.