Follia e violenza a Foggia, parla l'uomo aggredito con calci e pugni da ragazzini: "Non possiamo abituarci a questo degrado"

Le parole di Antonio De Santis, aggredito sabato scorso a Foggia da un gruppi di minorenni in Largo degli Scopari. Oggi De Santis, su invito del Prefetto, ha partecipato al tavolo del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Antonio aveva scritto un'accordata missiva a Raffaele Grassi di ritorno dall'ospedale, dopo l'aggressione. Il fenomeno sta preoccupando le famiglie, riunitesi nelle ultime ore in un comitato per contrastare una ferocia che pare stia dilagando in città.