Paura in via Smaldone: 'Punto' va a fuoco tra le auto in corsa

Attimi di panico, questa mattina, in via Smaldone, a Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto è andata a fuoco tra le auto in transito, all'altezza della Chiesa di Sant'Antonnio.

Il fatto è successo intorno alle 10: una pattuglia della polizia locale che si trovava in zona è immediatamente intervenuta, cercando di contenere il rogo con l'estintore in dotazione all'auto di servizio, in attesa dell'arrivo di una squadra dei vigili del fuoco, per la successiva bonifica e messa in sicurezza. Tanta paura ma nessuna grave conseguenza fisica per il conducente del mezzo: è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l'intero mezzo.