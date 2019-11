L'autobus si spegne in mezzo alla strada, Ataf è costretta a rimorchiarlo. L'azienda: "Problema elettrico"

La circolare si ferma in mezzo alla strada e Ataf è costretta a rimorchiarla, provvedendo ad inviare un altro mezzo agli utenti che stavano usufruendo del servizio di trasporto. E’ accaduto questo pomeriggio, a Foggia, intorno alle 14.00, nei pressi di Piazza Italia, all’autobus che serviva la linea 31. “Un problema elettrico” fanno sapere dall’azienda di via Motta della Regina, “il mezzo tendeva a spegnersi”. Non è il primo autobus che sconta problemi di questo genere in città.

