In fila per pacchi e buoni spesa a Foggia, i turni si accavallano e si crea un assembramento: il video fa indignare il web

Il video della fila per i buoni spesa e i pacchi alimentari fa il giro del web e i cittadini si indignano mentre assistono alle immagini dell'affollamento trasmesse in diretta. Oggi sono stati chiamati sia gli aventi diritto che per la prima volta ritiravano pacchi e buoni a esaurimento dell'elenco, sia quanti dovevano ricevere i soli buoni per la seconda e terza settimana. La distribuzione tarda, i turni si accavallano e si crea, inevitabilmente, un assembramento davanti al Centro polivalente Palmisano di Via Pestalozzi a Foggia, individuato come quartier generale dei Servizi Sociali per le consegne degli aiuti alle famiglie bisognose.

I richiedenti si sono accalcati dapprima sulla scalinata della struttura e poi sono stati invitati da un agente di polizia municipale presente all'esterno a mantenere le distanze di sicurezza. Quando in attesa, ormai, c'erano fino ad una quarantina di persone ed è diventato difficile gestire la fila, gli agenti della polizia municipale presenti hanno dovuto chiamare i rinforzi.