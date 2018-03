Si intrufola in una nota struttura alberghiera per rubare, ma viene sorpreso dai carabinieri: arrestato

I carabinieri della Tenenza di Vieste hanno tratto in arresto in flagranza di reato il pluripregiudicato 38enne Francesco Gala, per tentato furto aggravato.

I militari della Tenenza di Vieste, nel corso dei servizi di controllo del territorio nei pressi di una nota struttura alberghiera aperta solamente nel periodo estivo, hanno notato una porta socchiusa, dalla quale hanno visto un uomo affacciarsi e guardarsi attorno con fare guardingo.

I militari dell’Arma hanno immediatamente riconosciuto l’uomo, già noto per svariati reati contro il patrimonio, bloccandolo immediatamente. L’ispezione della struttura, eseguita alla presenza del proprietario, ha permesso di verificare il Gala aveva rovistato ovunque. Tutti gli uffici infatti erano stati messi a soqquadro.

Le telecamere interne a circuito chiuso hanno poi confermato quanto già intuito dagli uomini dell’Arma. L’uomo infatti era stato ripreso fino al momento in cui era stato fermato dai Carabinieri. Condotto in caserma per gli accertamenti del caso, al termine delle formalità, Francesco Gala è stato ristretto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.