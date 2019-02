Aggredisce anziano e gli porta via il portafogli, ma arrivano i carabinieri: arrestato 20enne

Sorpreso dai carabinieri mentre aggrediva un anziano, per rapinarlo. E' finito quindi in manette, in flagranza di reato per rapina aggravata, il giovane di nazionalità rumena - Nicolae Corneli, 20enne incensurato - arrestato a Trinitapoli, dai carabinieri della locale stazione

I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione per la prevenzione e repressione dei reati in genere, nel transitare in via Fratelli Cervi hanno notato il giovane che aggrediva un anziano signore del posto, nei pressi di un noto bar della zona. Alla vista dei militari il ragazzo ha tentato la fuga a piedi ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Nel momento in cui è stato fermato, i carabinieri gli hanno trovato, ancora tra le mani, il portafoglio che aveva appena strappato con la forza alla vittima, e che è stato poi restituito al legittimo proprietario. La vittima è stata poi accompagnata al pronto soccorso per curare alcuni graffi riportati alle mani, al collo e alla nuca. Il 20enne, invece, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Foggia, come disposto dal Magistrato della Procura della Repubblica.