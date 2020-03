Evade dai domiciliari, scippa la borsa ad una donna e torna a casa col maltolto: "Via o faccio esplodere la bombola del gas"

Evade dai domiciliari, scippa la borsa ad una donna e - dopo aver trascorso alcune ore a zonzo per la città - torna a casa col maltolto. Alla vista della polizia minaccia gli operatori: "Andate via o faccio esplodere la bombola del gas".

Attimi di panico, ieri a San Severo, dove gli agenti del Commissariato cittadino e del Reparto Prevenzione Crimine hanno tratto in arresto un sanseverese di 37 anni, con precedenti specifici, per il reato di furto con strappo ed evasione, il primo ai danni di una donna.

Intorno a mezzogiorno, gli agenti sono stati inviati in Via Solferino per una segnalazione di scippo; sul posto contattavano la vittima, una donna di poco più di sessant’anni, la quale riferiva in stato di agitazione che un uomo con un giubbotto nero le aveva strappato la borsa di colore rosso contenente oltre ai documenti, pochi euro.

Ricevuta la descrizione, i poliziotti si sono messi immediatamente alla ricerca del malfattore. Non molto distante dal luogo dove si era consumato il reato, vi è l’abitazione di un uomo agli arresti domiciliari il cui portone d’ingresso era semichiuso. Gli agenti hanno citofonato ripetutamente senza ottenere risposta; dall’esterno, attraverso la porta semiaperta, si intravedeva la borsa rossa a terra, con gli effetti personali sparsi sul pavimento.

Nel contempo, è giunta presso l’abitazione una parente dell’arrestato domiciliare, alla presenza della quale gli agenti hanno verificato l’assenza del detenuto e hannoe seguito la perquisizione dell’appartamento dove, è stato rinvenuto il giubbotto nero indossato dal malfattore. Nel primo pomeriggio, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’evaso che nel frattempo si era rifugiato in casa, minacciando i presenti di far esplodere la bombola del gas.

L’azione di persuasione dei poliziotti è riuscita a far desistere l’uomo, in preda ad un forte stato di agitazione, e dopo averlo portato alla calma, lo hanno accompagnato in stato di arresto presso gli Uffici del Commissariato, per essere poi tradotto alla Casa Circondariale di Foggia. La borsa con gli effetti personali è stata restituita alla vittima.