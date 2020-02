Cronaca San Severo / Via Nino Bixio

Vede la polizia e si sbarazza del telecomando del garage: dentro c'erano 50 grammi di 'coca', scatta l'arresto

L’operazione ha avuto luogo a seguito di un controllo effettuato in Via Bixio, a San Severo. Per il fatto, un 41enne di San Severo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti